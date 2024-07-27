Французы и МОК провалили открытие парижской Олимпиады и превратили мероприятие в «дно Сены». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что в преддверии открытия Олимпиады во Франции задержали шеф-повара русского происхождения. Его обвинили в «шпионаже» и попытке «сорвать мероприятие».

Однако мероприятие оказалось провальным и без козней предполагаемых «русских шпионов». Дипломат привела сразу 11 доводов.

По словам Захаровой, организаторы запретили французским атлетам участвовать в открытии из-за традиционных одежд.

В день открытия Игр Францию поразил транспортный коллапс, а зрителям часами пришлось сидеть под проливным дождём. При этом бессмысленная расстановка зрительских мест не позволяла ничего увидеть.

Улицы Парижа наводнили крысы, а центр города превратился в «гетто для бездомных, устремившихся на открытие Игр».

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В ходе представления команд перепутали сборные КНДР и Южной Кореи. Олимпийский факел нёс «рэпер-наркоман Снуп Догг». При этом он исполнял речитативом «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».

Флаг олимпийского движения доверили «всаднику Апокалипсиса», кроме того, произошло «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей». Апостолов изображали трансвеститы.

Вдобавок флаг Олимпийского движения оказался перевернут, и возвышался над Парижем «вверх тормашками».

«Интересно, сколько же ещё «шпионов» нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», — заключила Захарова.



Церемонию открытия Игр в Париже также раскритиковала блогер Ивлеева, сравнив ее с «голой вечеринкой».