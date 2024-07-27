Пловец Евгений Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие на ОИ-2024

Пловец Евгений Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В 12:30 мск ему предстоит преодолеть заплыв 100 метров брассом. Если пловец покажет высокий результат, то вечером его ждёт полуфинал.

© Из личного архива Евгения Сомова

Евгений Сомов — единственный представитель России в водных видах спорта. Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.