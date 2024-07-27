В перевернутом флаге МОК усмотрели символ бедствия организации

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что перевернутый флаг Международного олимпийского комитета (МОК) на открытии Игр свидетельствует о том, что организация переживает кризис, передает ТАСС.

"Перевернутый флаг является символом бедствия. Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа является символом того, что движение переживают острейший кризис", - сказала Родионенко.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось о том, что министерство спорта Южной Кореи требует встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом из-за того, что на открытии Игр южнокорейскую делегацию представили как северокорейскую.