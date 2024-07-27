Организаторы Игр в Париже до предела идеологизировали церемонию открытия Олимпиады, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены будут участвовать в них в нейтральном статусе.

Пушков пояснил, что западная пресса пишет о «смелых идеях» и интересных решениях, мотивах мира и единства. Вместе с тем, столбы крови на фоне дворцов, «отрубленная голова Марии Антуанетты», ряд других эпатажных сцен говорят о том, что власти Франции поставили себе целью «навязать миру новое язычество».

Макрон восхитился организацией церемонии открытия ОИ-2024

Сенатор подчеркнул, что впервые в жизни согласился с экс-премьером Польши Матеушем Моравецким: использовать Игры для проведения антихристианской повестки — это отвратительно, в какой бы нарядной и зрелищной обертке это ни подавалось.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала открытие Олимпиады «масштабным провалом» и «дном Сены».