Бывшая россиянка Кирпичникова не вышла в финал 400 м вольным стилем на ОИ-2024

Уроженка Свердловской области, ныне представляющая Францию, пловчиха Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже на дистанции 400 м вольным стилем.

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Анастасия Кирпичникова по итогам трёх заплывов заняла 15-е место и не вышла в финал. Спортсменка на Олимпийских играх — 2024 выступит на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

Ранее российский пловец Евгений Сомов отобрался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.