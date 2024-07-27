Гандболисты из Египта обыграли Венгрию в первом матче группы B на Олимпиаде-2024

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. В матче 1-го тура группы B сборная Египта обыграла Венгрию со счётом 35:32 (19:15).

Ранее закончился матч группы A, в котором Испания обыграла команду Словении со счётом 25:22.

Сегодня, 27 июля, пройдут ещё два матча группы B. Сборная Норвегии сыграет с Аргентиной, а хозяева турнира команда Франции встретится с датчанами.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играют гандболисты Хорватии, Германии, Испании, Словении, Швеции и Японии, в группе B — Дании, Франции, Венгрии, Норвегии, Египта и Аргентины. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.