Регбистка Середина рассказала, хотела ли бы поехать на Олимпиаду

Регбистка сборной России Кристина Середина рассказала, поехала ли бы она на Олимпиаду в Париже, если бы россиян в командных видах спорта допустили до отбора.

© Википедия

— Если бы командные виды допустили до отбора и у вас лично была бы возможность отправиться на Игры в Париж – вы бы поехали?



— Сейчас этот вопрос задают очень многие. Разумеется, я бы поехала, и плевать, кто что скажет! Я столько здоровья положила, чтобы хоть чего-то добиться в этом спорте. Это во-первых. Во-вторых, Олимпиада – это наивысшая точка карьеры любого спортсмена. И, в-третьих, есть у тебя флаг и гимн – это не так важно. Люди знают своих героев в лицо, а ты знаешь, за какую страну выступаешь, какая страна впечатана в твоём сердце и за какую страну ты умираешь на поле! (женская сборная России по регби-7 в Токио выступала тоже без флага. — Прим. «Чемпионата» ).

В Токио мы играли в ковид. Были некие ограничения. Кажется сейчас уже, что это всё было во сне. Эмоции тогда, безусловно, доминировали яркие: в Олимпийской деревне мы жили все вместе с другими атлетами, ели в одной столовой, встречались на полях. Да, не было зрителей. Уверена, толпы людей на парижских трибунах внесут свой шарм и шум, но мы знали, что нас смотрят у экранов и за нас болеют. Даже несмотря на часовые пояса, — сказала Середина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон.