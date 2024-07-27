Тарасова оценила церемонию открытия Олимпиады в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что испытала позитивные эмоции от просмотра стартовой олимпийской церемонии в Париже. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая», — сказала Тарасова.



Специалист призвала не выискивать ошибки у организаторов. По ее словам, Франция, как и любая другая страна, принимающая соревнования, пыталась «делать лучшее, что она может сделать». Поэтому сравнивать разные олимпиады «просто неприлично».

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Тарасова добавила, что открытие Игр — это не соревнование, а «творческое лицо страны» и посоветовала критикам не смотреть то, что их не устраивает.

Накануне в Париже состоялась церемония открытия Олимпиады, вызвавшая много споров и негативных отзывов. Мероприятие критиковали за плохую организацию, пародии на христианство, пропаганду нетрадиционных отношений и неуместные исторические аллюзии.

Сегодня глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что церемония открытия турнира прошла «на самом высоком уровне.