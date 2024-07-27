Толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия летних Игр в Париже, рассказал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа.

«Даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала Макрона во время церемонии открытия. Он даже опешил», — отметил Филиппо.



По его словам, церемония попала в эфир в усеченном виде, из ролика вырезали ряд фрагментов, в том числе, и этот.

Макрон восхитился организацией церемонии открытия ОИ-2024

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпиады вызвала возмущение у епископата Франции и правых политиков. Кроме того, ее осудили в Польше.