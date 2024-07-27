Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которая состоялась вчера, 26 июля.

«Честно говоря, я не хочу даже комментировать всю эту мерзость. И с перепутанным флагом Международного олимпийского комитета, и с другими моментами на открытии Игр. Хотя с флагом это не мерзкая ситуация, а чья-то жуткая ошибка. Но вообще из того всего, что я читала о произошедшем на церемонии, это была какая-то жуткая мерзость. Безбожники. Если на церемонии открытия было так много ляпов, то, наверное, так во Франции относились к открытию этого грандиозного мероприятия. Я думаю, что организаторам Игр особо не было дела до всего этого. Ответственность? Безусловно, об этом речь не идёт, у них же сейчас на первом месте, по-моему, находятся совсем другие ценности. И неважно, есть ли у тебя в голове какое-то серое вещество или нет. Мне кажется, что у многих людей в Европе ум куда-то делся. Соревнования Олимпиады я, конечно, смотреть не буду. А что там смотреть?» — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

