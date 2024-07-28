Орбан прокомментировал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

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При этом, по его словам, страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе, указал Орбан.

Олимпиада в Париже начинается со скандалов: спортсмены жалуются на условия проживания, отсутствие кондиционеров и неработающие лифты

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала церемонию открытия Олимпийских игр в Париже прекрасной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».