Инцидент с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже станет лишь началом череды скандалов для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова представителя МОК Марко Адамса о том, что ситуация с флагом "не является концом света".

"Согласна, это только начало, и МОК еще помучается", - написала Захарова.



Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

Церемония открытия Игр в Париже отметилась рядом казусных ситуаций - олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.