Дронова финишировала 21‑й в гонке на Олимпиаде в Париже

Российская велогонщица Татьяна Дронова стала 21‑й в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Дронова преодолела 32,4 км за 43 минуты 42,16 секунды.

Золото в этом виде программы завоевала австралийка Грейс Браун (39 минут 38,24 секунды), серебро выиграла британка Анна Хендерсон (+1.31,59), бронзу — представительница США Хлое Дайгерт (+1.32,46).

Трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан, показала 23‑й результат, уступив победительнице более четырех минут.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Все российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.