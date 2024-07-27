Российский велогонщик не попал в топ-30 на Олимпиаде

Российский велогонщик Глеб Сырица заняла 31-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен преодолел дистанцию 32,4 км за 40.33,30.

Ранее еще одна представительница России в велоспорте Тамара Дронова не попала в призеры в индивидуальной гонке раздельным стартом на Олимпийских играх в Париже, она стала 21-й.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.