Азербайджан подаст в МОК жалобу из-за слов о Карабахе по телевидению

Азербайджан намерен подать жалобу в Международный олимпийский комитет из-за слов о Нагорном Карабахе в прямом эфире французской телекомпании Franse-2. Об этом сообщает РИА Новости.

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Причиной недовольства Азербайджана стали комментарии ведущих в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене.