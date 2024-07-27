Азербайджан подаст в МОК жалобу из-за слов о Карабахе по телевидению
Азербайджан намерен подать жалобу в Международный олимпийский комитет из-за слов о Нагорном Карабахе в прямом эфире французской телекомпании Franse-2. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной недовольства Азербайджана стали комментарии ведущих в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене.
«Прошлый год был годом траура для Армении, и привел к потере Карабаха, который перешел в руки азербайджанской армии», - сказали комментаторы Franse-2.