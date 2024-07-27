Звезда UFC Махачев призвал вернуть Олимпиаду в Россию

Олимпийские игры должны проходить в России, чтобы избежать таких курьезов, какие случились на открытии Игр в Париже. Об этом сообщил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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«Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — считает Ислам Махачев.



Его заявление передает издание Sport 24.

Олимпийские игры-2024 открылись в Париже накануне, 26 июля. В первый же день проведения произошло множество скандальных событий: верующие христиане оскорбились пародией на Иисуса Христа, Южную Корею перепутали с Северной, а олимпийский флаг вывесили наоборот.