Песков: МОК встал на скользкую дорожку

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", - подчеркнул представитель Кремля.



Международный олимпийский комитет пошел по опасному пути, согласовав церемонию открытия Олимпиады в Париже с ее отвратительными элементами, заявил пресс-секретарь.

"По опыту Олимпиады 2014 года я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом. Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность", - констатировал он.



Песков отметил, что сейчас можно "начать сострадать в связи с судьбой Международного олимпийского комитета". "Потому что они встали на совершенно скользкую дорожку", - указал представитель Кремля.

Отвратительные эпизоды

Отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что мероприятие не транслировали в России, отметил он.

"Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели", - подчеркнул Песков.



Макрон восхитился организацией церемонии открытия ОИ-2024

Таким образом он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать скандальные элементы церемонии, в том числе провокационную ЛГБТ-пародию на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".