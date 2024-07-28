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Нигерийскую участницу Олимпиады дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Нигерийскую спортсменку Синтию Огунсемилоре, выступающую в легком весе в боксе, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Нигерийскую участницу Олимпиады дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
© РИА Новости / Гильем Бейкер

В пробе спортсменки, взятой во внесоревновательный период, было обнаружено запрещенное вещество фуросемид. Огунсемилоре может оспорить решение ITA в Спортивном арбитражном суде.

Огунсемилоре 22 года, она является победительницей Африканских игр 2023 года.

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