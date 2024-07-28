На Олимпиаде отменят тренировочный заплыв триатлонистов из‑за качества воды в Сене

Олимпийские триатлонисты пропустят первую тренировку на реке Сене в воскресенье из‑за ухудшения качества воды, сообщает The Guardian.

Перед мужским стартом во вторник запланированы два дня тренировок, а женская гонка состоится на день позже.

Однако организаторы признают, что сильный дождь, который прошел за последние 24 часа, привел к тому, что вода, скорее всего, не будет подходить для подготовительного заплыва.

Второе ознакомительное тренировочное мероприятие должно состояться в понедельник, но организаторы по‑прежнему уверены, что улучшение прогноза позволит провести обе гонки в соответствии с графиком.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Сене во время Игр пройдут заплывы в рамках соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.