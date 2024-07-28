«Это было ужасно». Аверина расплакалась после вопроса об Олимпиаде

Известная российская гимнастка Арина Аверина, которая осталась без медали в личном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020, не сумела сдержать эмоций во время интервью на YouTube-канале RGcenter No1.

Это было вообще ужасно. Не понимаю, как я там сразу не заплакала. Когда поняла, что я четвертая, мне было уже тяжело держать себя. Не понимала, что происходит. <...> Потом приехали в олимпийскую деревню. Я села на пол, передо мной лежал телефон, я только и делала, что сбрасывала звонки», — поделилась она.



После вопроса про то, как прошла та ночь, Аверина заплакала.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

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8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.