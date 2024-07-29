Тренировка триатлонистов на ОИ в Париже вновь отменена

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация триатлона (World Triathlon) приняли совместное решение вновь отменить тренировочный заплыв триатлонистов на Играх‑2024, сообщает пресс‑служба МОК.

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Соответствующее решение было принято из‑за оценки качество воды в реке Сена.

— Было принято совместное решение об отмене ознакомительного плавательного этапа триатлона, который должен был состояться 29 июля.



Учитывая прогноз погоды на ближайшие 36 часов, оргкомитет Игр и World Triathlon уверены, что качество воды вернется к норме до начала соревнований по триатлону 30 июля, — говорится в пресс‑релизе.

Тренировки по бегу и езде на велосипеде пройдут по плану.

Ранее также была отменена тренировка триатлонистов в воде, которая должна была состояться 28 июля.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Сене во время Игр пройдут заплывы в рамках соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.