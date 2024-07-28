Ласицкене не испытывала болевых ощущений на первом турнире после травмы

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, вернувшаяся в спорт после продолжительного лечения, не испытывала никаких болезненных ощущений во время выступления на турнире в Москве. Об этом она рассказала журналистам.

Спортсменка пропустила первую половину летнего сезона из-за проблем со здоровьем, она не участвовала в командном чемпионате страны в Сочи и Кубке России в Чебоксарах.

"Сейчас я вообще не вспоминала про то, что была травма, что у меня что-то может болеть, ныть, - сказала Ласицкене. - Не тратила на это энергию и абсолютно полностью отдалась соревнованиям. В плане самочувствия все как всегда, никаких перестраховок не было".



На турнире "Путь к Олимпу" чемпионка Игр в Токио стала четвертой с прыжком на 1,88 м. Победу одержала Мария Кочанова, показавшая результат 1,94 м. Второй стала Наталья Спиридонова (1,91 м), третьей - Дарья Слепова (1,91 м).

Главным стартом года для отечественных легкоатлетов станет чемпионат России, который пройдет в середине августа в Екатеринбурге. "Мы не строим планы и не планируем какую-то высоту на каких-то соревнованиях, потому что прыжок в высоту очень капризный вид спорта. Тут планируй, не планируй, все может полететь вообще в разные стороны. Самое главное - это концентрироваться на работе, на установках", - ответила Ласицкене на вопрос, на какой результат она будет нацеливаться в Екатеринбурге.

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).