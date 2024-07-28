Названа причина срыва тренировочного заплыва на Олимпиаде в Париже

Тренировочный заплыв триатлонистов в рамках Олимпийских игр в Париже, запланированный на воскресенье, 28 июля, был отменен, сообщило издание The Guardian. Отмечается, что причиной стало загрязнение воды в реке Сена.

По данным издания, организаторы признали, что вода стала грязной из-за прошедшего сильного дождя. По их словам, показатели качества не придут в норму в ближайшие часы.

Тем не менее, мы уверены в своей способности организовать мероприятия, как запланировано, с 30 июля. Учитывая прогноз погоды на следующие 48 часов, мы ожидаем, что качество воды вернется к норме в течение следующих 24-36 часов, — заявили представители оргкомитета Игр.



Ранее сообщалось, что Австралия оказалась лидером медального зачета по итогам первого дня Олимпийских игр в Париже. В субботу, 27 июля, было разыграно 13 комплектов наград. Австралийские спортсмены принесли своей стране три золотые медали и две серебряные.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже можно назвать совершенно отвратительными. По его словам, Международный олимпийский комитет пошел по опасному пути, поскольку согласовал такие моменты. Тот факт, что церемонию не транслировали в России, стал хорошим моментом, заключил Песков.