Испанскому дзюдоисту после победы над Нагаямой приходят угрозы из Японии

Куино Руис, тренер испанского дзюдоиста Франсиско Гарригоса, сообщил, что его подопечному поступают неприятные сообщения после победы над японцем Рюдзу Нагаямой на Олимпиаде-2024 в Париже. В субботу, 27 июля, Нагаяма в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг уступил Гарригосу на иппоне. Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения.

«Ему прислали несколько неприятных сообщений из Японии, я не понимаю почему, Фрэн просто выполнил свою работу. Ему написали, чтобы он не приезжал в Японию, потому что его «плохо примут» и что это позор… Они не правы», — приводит слова тренера Marca.



Нагаяма и Гарригос стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Париже. Японец через утешительный раунд добился права бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йылдыза из Турции — 10:0. Гарригос проиграл в полуфинале и в схватке за бронзу оказался сильнее грузина Георгия Сардалашвили.