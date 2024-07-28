МОК удалил скандальный видеоролик с открытия Олимпиады в Париже

После негативной реакции по всему миру Международный олимпийский комитет (МОК) удалил из своего YouTube-канала видеоролик с лучшими моментами церемонии открытия Олимиады-2024 в Париже. В невозможности посмотреть видео убедился корреспондент URA.RU.

Открытие Олимпиады вызвало критику от деятелей со всего мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показанные в Париже вещи «отвратительными». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала открытие как «дно Сены», а показанные на нем перформансы — «ЛГБТ-глумлением» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ — прим. URA.RU). Спикер палаты представителей США Майк Джонсон оскорбился «насмешкой над Тайной вечерей» и заявил об идущей «войне с христианской верой и традиционными ценностями».

Французская журналистка издания L’Incorrect Жюльетт Бриен отказалась освещать Олимпиаду в Париже, назвав ее «фрик-шоу», и извинилась за нее перед всем миром. Об этом сообщает «Царьград».

Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что на самой церемонии «даже тщательно отобранная аудитория сильно возмутилась и освистала» президента страны Эммануэля Макрона. Слова политика передает 360.ru.