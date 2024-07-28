В оргкомитете объяснили удаление видео церемонии открытия Олимпиады-2024

В оргкомитете объяснили удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. Слова директора по коммуникациям Энн Дескам передает РИА Новости.

«Это связано с геоблокировкой», — заявила Дескам.



Видео пропало с сайта оргкомитета и на YouTube-канале Olympics.

Ивлеева оценила открытие Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.