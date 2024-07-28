Организаторы включили не тот гимн перед дебютом Южного Судана на ОИ-2024

В дебютном для Южного Судана баскетбольном матче на летних Олимпийских играх — 2024 организаторы по ошибке перепутали гимн страны и включили перед встречей гимн Судана. Об этом сообщает портал Basket News.

Болельщики Южного Судана, которые присутствовали на матче, быстро выразили своё недовольство, размахивая флагами и крича, пока не остановили неправильный гимн.

Вскоре организаторы взяли паузу, чтобы найти правильный гимн. В этот момент зрители, которые присутствовали на трибунах, и игроки сборной Пуэрто-Рико начали аплодировать, чтобы выразить солидарность с командой Южного Судана и её фанатами.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году в результате всенародного референдума и имеет свой собственный гимн.