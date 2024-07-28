Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал «омерзительным зрелищем» церемонию открытия Олимпиады в Париже.

На мероприятии была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Кроме того, олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи.

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы», — подчеркнул Медведев.



Зампред Совбеза также призвал вспомнить, как «с блеском» проходили Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу 2018 года.

МОК удалил скандальный видеоролик с открытия Олимпиады в Париже

Медведев констатировал, что «позорное фрик-шоу» не следует смотреть ни по телевизору, ни на онлайн-площадках.