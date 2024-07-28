Организаторы Олимпиады извинились за пародию на Тайную вечерю

Оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели оскорбить «какие-либо религиозные группы» отдельными эпизодами на церемонии открытия Игр. Об этом заявила директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.

В воскресенье Дескамп выступила на брифинге и напомнила, что режиссер Жолли накануне уже объяснялся по поводу церемонии.

«Очевидно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Наоборот, я думаю, что Тома Жолли хотел выступить в поддержку толерантного общества, это были его слова вчера... Если люди были чем-то оскорблены, нам, конечно, очень жаль», — сказала Анн Дескамп.



На церемонии открытия Олимпиады была показана сцена с трансгендерами*, пародирующими «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

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Это вызвало критику во многих странах мира.

В частности, негативно оценили парижской действо пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский бизнесмен Илон Маск, премьер Венгрии Виктор Орбан.

*запрещенное в РФ движение