Организаторы Олимпиады извинились за пародию на Тайную вечерю
Оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели оскорбить «какие-либо религиозные группы» отдельными эпизодами на церемонии открытия Игр. Об этом заявила директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп.
В воскресенье Дескамп выступила на брифинге и напомнила, что режиссер Жолли накануне уже объяснялся по поводу церемонии.
«Очевидно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Наоборот, я думаю, что Тома Жолли хотел выступить в поддержку толерантного общества, это были его слова вчера... Если люди были чем-то оскорблены, нам, конечно, очень жаль», — сказала Анн Дескамп.
На церемонии открытия Олимпиады была показана сцена с трансгендерами*, пародирующими «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
МОК удалил скандальный видеоролик с открытия Олимпиады в Париже
Это вызвало критику во многих странах мира.
В частности, негативно оценили парижской действо пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский бизнесмен Илон Маск, премьер Венгрии Виктор Орбан.
*запрещенное в РФ движение