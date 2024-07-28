МОК снял с себя ответственность за исчезновение видео с церемонии открытия ОИ-24

Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за исчезновение видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.

Видео с фрагментами церемонии открытия недоступно для просмотра на сайте МОК и YouTube-канале организации.

Мероприятие, которое прошло 26 июля, ранее раскритиковали за ряд провокационных эпизодов. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

"МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках, - говорится в сообщении. - В частности, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены".



Церемония открытия Игр в Париже отметилась несколькими казусными ситуациями - олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на мероприятии объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.