Соревнования по триатлону на ОИ перенесли из-за плохого качества воды в Сене

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх — 2024 в Париже перенесли из-за низкого качества воды в Сене.

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Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза триатлона (World Triathlon).

«Учитывая последние данные о погоде, было решено запланировать мужской триатлон на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8:00», — говорится в сообщении.



Отмечается, что перед обоими заплывами пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Позже российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр не будет мешать грязная вода в реке Сене. Она добавила, что тренировки действительно лучше проводить в бассейне, однако, по ее мнению, во время самих соревнований ни один участник не откажется от заплыва из-за низкого качества воды.