Азербайджан выразил протест МОК

Олимпийский комитет Азербайджана направил официальный протест в МОК. Причиной тому стало заявление ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024, заявившего, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Баку.

«Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении комитета и минспорта республики.



В МИД Азербайджана обвинили Макрона в дестабилизации Южного Кавказа

Информацию приводит «Интерфакс».

Во время парада олимпийских спортсменов 26 июля ведущий заявил, Армения очень близка французам, поэтому 2023 год стал траурным из-за перехода Карабаха Азербайджану. Баку оскорбился этим высказыванием и сообщил о подготовке жалобы в Международный олимпийский комитет.