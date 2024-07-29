Журналист Рабинер назвал открытие Олимпиады замечательным

Российский журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале написал, что ему понравилось открытие парижской Олимпиады.

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«Я по-прежнему убежден, что в целом открытие было замечательным. Ну, вкус у меня такой. Может, потому что я в принципе человек нерелигиозный», — написал Рабинер.



Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.