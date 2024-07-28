Участники Олимпиады в Париже зарабатывают на OnlyFans

Ряд известных олимпийских спортсменов с привлекательной внешностью и формами начали использовать сервис OnlyFans, разрешающий порнографию. Они говорят, что это «простой способ заработать дополнительные деньги», и отрицают, что продают порнографический контент, пишет The New York Post.

Британский прыгун в воду Джек Ло, который участвует в Парижских играх 2024 года, открыл на OnlyFans свой аккаунт. Он взимает 10 долларов в месяц за доступ к своему амурному контенту.

«Очевидно, у меня есть то, чего хотят люди. Я с радостью наживусь на этом. Я слегка мошенник и хочу заработать немного больше денег, если смогу», — шутливо признался 29-летний спортсмен.



Ло говорит, что сайт помогает дополнить относительно небольшой доход, который он получает от профессионального спорта.

По его словам, финансирование не менялось годами, он входит в тройку лучших прыгунов в мире, но доход составляет всего 28 000 фунтов стерлингов (36 000 долларов США) в год.

Прыгун не раскрыл, сколько ему приносит аккаунт OnlyFans, однако утверждает, что обнаженной натуры и порно там нет. По его словам, он публикует фото в плавках и трусах, а также предлагает подписчикам возможность лично пообщаться с ним.

Несколько товарищей Ло по команде также начали создавать контент на OnlyFans.

Это 24-летний Ной Уильямс, 27-летний Дэниел Гудфеллоу и 26-летний Мэтти Ли. Они тоже говорят, что «делятся возбуждающим, но не откровенным контентом».

Ли берет 20 долларов в месяц и предупреждает на своей странице: «Помните, я прыгун в воду сборной Британии, а не порнозвезда».

На OnlyFans замечены не только британцы. В этом году «в Париже нет недостатка в сексуальных олимпийцах», пишет The New York Post.

Например, новозеландский гребец Робби Мэнсон создал аккаунт с эксклюзивным контентом. Он «со вкусом исследует границы дозволенного, включая художественное изображение наготы».

Платформа также стала финансовой палочкой-выручалочкой для некоторых олимпийцев, ушедших на пенсию.

В частности, британская шорт-трекистка Элиза Кристи рассказала, что ее аккаунт «спас ей жизнь», когда она вышла на пенсию три года назад, потеряла дом и осталась без средств. По ее словам, она «использует платформу позитивно» и не делится контентом с рейтингом X.