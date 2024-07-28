Сборная США уверенно победила команду Сербии в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоялась игра 1-го тура группового этапа между национальными командами США и Сербии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск).

Наиболее результативным игроком американской сборной стал Кевин Дюрант. В ходе игры он набрал 23 очка и сделал два подбора.

Самым результативным игроком национальной команды Сербии стал Никола Йокич. За время встречи он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также восемь передач.

Кроме сборных Сербии и США, в группе С выступают национальные команды Южного Судана и Пуэрто-Рико.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Действующим чемпионом турнира является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.