Японские подростки «вынесли» всех на Играх

Скейтбординг — самый молодой вид спорта летней Олимпиады.

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Соревнования по скейтбордингу проходят уже на второй Олимпиаде подряд. И на второй Олимпиаде в них побеждают подростки. 28 июля в соревнованиях девушек в дисциплине «стрит» выиграла 14-летняя спортсменка.

А как вы относитесь к тому, что на Играх золото теперь берут и дети?

Возрастной рекорд побить не удалось

В финал «стрита» вышли восемь скейтбордисток. Среди них призёры предыдущей Олимпиады: 16-летняя бразильянка Раиса Леал, взявшая серебро в Токио, и 19-летняя японка Фуна Накаяма – бронзу. Опечаток здесь нет, на прошлых Играх девчушкам было всего 13 и 16 соответственно.

А победу в Токио одержала 13-летняя японка Момидзи Нисия. В Париже её нет, но в финале у Японии и без олимпийской чемпионки было самое солидное представительство – три из восьми участниц.

Ещё перед стартом финала стало понятно, что возрастной рекорд побить не удастся – самой юной финалистке «стрита» уже исполнилось 14.

«Это безумие!»

И именно 14-летняя Коко Ёсидзава стала чемпионкой. Она почти на семь очков опередила свою соотечественницу – 15-летнюю Лиз Акаму. Замкнула тройку призёров серебряная медалистка Токио Раиса Леал. Ей, напомним, 16.

«Я чувствовала, что в чём-то мне не хватало практики и что я была слишком осторожна. Мне нужно переосмыслить финал», – сказала Ёсидзава.



Судя по словам, эта юная чемпионка очень требовательна к себе. Впрочем, вопросы к своему выступлению были и у Акамы, которая сетовала на то, что не смогла выполнить свой особый трюк. Довольной была только бразильянка.

«Теперь я знаю, что такое настоящие Олимпийские игры. Здесь так много бразильских болельщиков. Это безумие! Я старалась изо всех сил, сделала всё, что могла, и я действительно счастлива!» – радовалась Леал.



Остаётся лишь добавить, что 14 летние спортсменки – не самые молодые участницы соревнований по скейтбордингу на Олимпиаде в Париже. 6 августа в дисциплине «парк» выступит китаянка Чжэн Хаохао. Девчушке всего 11 лет.