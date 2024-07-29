Мужчина в ярких плавках ворвался на женский заплыв Олимпиады-2024

Мужчина в ярких плавках ворвался на предварительный женский заплыв на дистанции 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Инцидент произошел после того, как американка Эмма Уэббер потеряла свою шапочку в бассейне. После этого неизвестный мужчина подошел к дорожке, прыгнул в бассейн и достал шапочку. В ответ зрители начали аплодировать мужчине и восторженно свистеть.

Уэббер заняла 23-е место в квалификационных заплывах и не смогла отобраться в полуфинал турнира. Соревнования по плаванию в рамках Олимпиады проходят с 27 июля по 4 августа.

МОК удалил скандальный видеоролик с открытия Олимпиады в Париже

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.