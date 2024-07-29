Французская велогонщица получила травмы лица на ОИ-2024

Французская велогонщица Лоана Лекомт получила травмы лица в результате падения во время гонки в дисциплине маунтинбайк на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Лекомт не справилась с управлением на каменистом спуске и ударилась головой о землю. Спортсменка на некоторое время потеряла сознание, ее немедленно отправили в больницу. Однако после обследования стало понятно, что спортсменка избежала серьезных повреждений.

— Она ненадолго потеряла сознание, но вскоре пришла в себя, медперсонал был рядом. С ней все в порядке, — приводит слова заявления Французской федерации велоспорта (FFC) France 3.



Тренер французской команды по маунтинбайку Иван Клолюс заверил, что ее ситуация не так плоха, как казалось на первый взгляд.

— У Лоаны травма лица, которая в конечном итоге не будет серьезной. Она поправится и вернется сильнее, — сказал он.



Позже Лекомт была запечатлена покидающей больницу с повязками на руке и подбородке, но улыбающейся после того, как ей удалось избежать серьезных травм.