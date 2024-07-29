Алжирский дзюдоист был дисквалифицирован перед поединком на Олимпиаде

Алжирский дзюдоист Мессауд был дисквалифицирован перед поединком на Олимпиаде.

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Алжирец должен был сегодня сразиться с израильтянином Тохаром Бутбулем, но провалил процедуру взвешивания.

Бутбуль автоматически прошел в следующий раунд после того, как его соперник не уложился в нормы весовой категории до 73 кг.

Олимпийский комитет Израиля назвал действия Дриса Мессауда преднамеренными.

«Соперник Тохара намеренно снялся с соревнований. Израильская делегация продолжит соревноваться, учитывая олимпийские ценности. Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», – говорится в заявлении НОК Израиля.

На Олимпиаде-2020 в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался от поединка с Бутбулем и был дисквалифицирован Международной федерацией дзюдо (IJF) на 10 лет.