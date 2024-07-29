Украинская фехтовальщица обняла россиянку, выступающую за Азербайджан

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка в командной сабле Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту после поединка на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Башта представляет на Играх сборную Азербайджана, хотя сама спортсмена родом из Тольятти — до 2019 года она играла за Россию. В поединке с Харлан россиянка уступила украинской фехтовальщице со счетом 15:6.

При этом во время Чемпионата мира-2023 Харлан также выступала против спортсменки из России, однако тогда украинка отказалась пожать руку сопернице. Поскольку это противоречит правилам фехтования, Харлан была дисквалифицирована, однако позже правила поединков изменили, и украинской спортсменке выдали особое приглашение на Олимпиаду-2024 от МОК.

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Ранее Харлан заявила, что могла завершить карьеру из-за скандала на Чемпионате мира-2023.