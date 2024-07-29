Олимпийский чемпион с самым необычным хобби

Прыгун в воду Том Дэйли известен не только спортивными достижениями.

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Соревнования по синхронным пряжкам в воду с 10-метровой вышки завершились без сенсаций. Непобедимые китайцы Лянь Цзюньцзе и Хао Ян взяли золото, а серебро досталось британцам Тому Дэйли и Ноа Уильямсу.

Состязания могли бы пройти незамеченными для неискушённой публики, если бы не одно «но». Буквально за сутки до старта мужского турнира Том Дэйли вновь был замечен… вяжущим свитер на трибунах!

«Я был одержим!»

Томас Дэйли всегда был знаковой фигурой в мировых прыжках с вышки.

В 13 лет он стал самым юным чемпионом Европы в соревнованиях на 10-метровой вышке, в 14 лет уже дебютировал на Олимпиаде в Пекине, а в 15 лет выиграл чемпионат мира. В итоге к 30 годам в копилке британца было собрано уже три бронзы и одно золото с двух Олимпийских игр.

При этом на Играх в Токио Дэйли приобрёл культовый статус и в неспортивном комьюнити. Во время женских соревнований по прыжкам с вышки британца заметили на трибунах за вязанием. Снимки Тома со спицами и свитером облетели все соцсети. Люди удивлялись необычному хобби для спортсмена. За время Олимпиады в Токио Дэйли связал кофту для своей собаки, джемпер с британской символикой и чехол для своей золотой медали!

Олимпийский чемпион признался, что вяжет для эмоциональной разгрузки:

«Я заказал спицы и пряжу, зашёл на YouTube и научился вязать. С каждым днём я осваивал новый навык, новую технику или новый стежок. Потом я начал придумывать собственные вещи, а когда я начал это делать, уже поехал на Олимпиаду, и люди увидели, что я вяжу. Одно привело к другому. Нам в Токио не разрешалось выходить из номеров, нам не разрешалось ничего делать, общаться, и было так много времени, чтобы слишком много думать о разных вещах. И в итоге я всё время вязал, чтобы выбросить из головы мысли. Это была моя медитация, это моё спокойствие», – рассказывал прыгун.



По словам самого Тома, на Олимпиаде в Токио он куда больше переживал, что у него закончится пряжа, чем о результатах соревнований.

«Когда мы поехали в Японию на тестовые соревнования, я на самом деле взял своё вязание с собой и занимался им во время соревнований, потому что иногда между прыжками проходит по 45 минут. Поэтому я сидел там и вязал, просто полностью отвлекаясь от соревнований. Я был одержим! Я подумываю о том, чтобы реализовать небольшой проект, в рамках которого попытаюсь создать какой-нибудь свитер в олимпийской тематике, чтобы через 20 лет оглянуться назад и сказать: «Я сделал это на Олимпиаде, круто?»



«Мы могли бы стать сборной Великовязании»

После Олимпиады в Токио к Дэйли пришла мировая известность. Томас даже открыл свой магазин «Сделано с любовью». Там спортсмен продаёт и одежду с вышивкой, и схемы для вязания. Первая коллекция под названием «1896» была посвящена Олимпийским играм и их ценностям. Со временем Том даже заявил, что хотел бы поучаствовать в лондонской неделе моды.

«Существует так много невероятных дизайнеров, которые создают вязаные крючком изделия каждый день. Я думаю, было бы здорово создать большое сообщество «Сделано с любовью». Вместо того чтобы быть сборной Великобритании, мы могли бы быть сборной Великовязании».



На Олимпиаде в Париже Том продолжил свою традицию.

28 июля на трибунах во время женских соревнований Дэйли заметили за вязанием свитера со своей фамилией. А уже 29 июля он вместе с Ноа Уильямсом принял участие в состязаниях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Но чуда, как в Токио, не случилось. Британцы стали лишь вторыми, уступив практически непобедимым китайцам.

Но, кажется, Том был не слишком расстроен, ведь впереди у него ещё личные соревнования, до старта которых он успеет связать ещё один свитер.