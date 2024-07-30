Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады — 2024

Завершился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Украины встречалась со сборной Аргентины. Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Встреча завершилась победой «альбиселесте» со счётом 2:0.

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте нападающий «альбиселесты» Тьяго Альмада открыл счёт в матче. На 90+1-й минуте полузащитник Клаудио Эчеверри укрепил преимущество сборной Аргентины.

После трёх туров группового этапа футбольного турнира Олимпиады — 2024 сборная Украины набрала три очка и заняла третье место. Аргентинская национальная команда после аналогичного количества матчей заработала шесть очков и расположилась на второй строчке квартета В. В плей-офф турнира проходят только две команды, занявшие первые два места в группе.

Ранее сборная Украины потерпела поражение в матче с Ираком (1:2) и обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:1. Аргентина уступила сборной Марокко (1:2) и победила Ирак (3:1).