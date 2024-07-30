Призеры прошлой Олимпиады пытаются хотя бы не стать последними в регби-7

А за медали будут бороться США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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Вопреки заявлениям скептиков о том, что «Стад де Франс» был битком на мужских играх по регби-7 только потому, что турнир стартовал ещё до официального открытия Олимпиады, когда смотреть было больше нечего, уже два дня подряд посещаемость матчей женского турнира также бьёт все рекорды. В первый день более 66 тысяч болельщиков смотрели игры с трибун.

И посмотреть было на что!

На групповом этапе женского турнира по регби-7 в Париже по-настоящему удивили две команды, причём обе — из группы А. Сборная Фиджи, взявшая бронзу Токио-2020, не смогла одержать ни одной победы, при этом ещё и довольно крупно уступила китаянкам – 12:40. А второй командой, всех удивившей, стал как раз Китай, отправившийся в четвертьфинал.

В первом кубковом четвертьфинале интрига держалась недолго: после удаления у Новой Зеландии на четвёртой минуте китаянки сравняли счёт и больше мяч в этой встрече практически не получали. Самый крупный счёт и серьёзная заявка победителей Токио перед полуфинальными встречами – 50:5.

Во втором четвертьфинале встречались Великобритания и США. Первый тайм завершился вничью, но буквально перед самым свистком на перерыв 60-килограммовая британка Джасмин Джойс в отчаянном прыжке практически у самой «зачётки» остановила куда более мощную американку Махер, которая неслась на полной скорости. Однако этих усилий Джойс не хватило, и играть с новозеландками отправляется именно сборная США – 17:7.

Настоящая драма развернулась во встрече Канады и Франции, за которую болел практически весь стадион. Канадки открыли счёт, но после перерыва француженки сначала отыгрались, а затем и вышли вперёд. Однако сборная Канады перехватила инициативу и занесла ещё две попытки, при этом промахнувшись один раз с реализации. Француженкам было достаточно просто занести одну попытку, чтобы перевести матч в дополнительное время, и они владели мячом, но помешала одна ошибка – игра вперёд.

В заключительном четвертьфинале ирландки лишь раз смогли приземлить мяч в зачëтном поле сборной Австралии, которая, похоже, намеревалась побить рекорд своих соседей по Океании. Но ограничилась «скромными» 40:7.

В полуфинальных матчах за 9-12-е места японки в упорной борьбе одолели сборную ЮАР. А во втором полуфинале команда Фиджи практически весь матч отыгрывалась и вела за минуту до финального свистка, но бразильянка Ясмин Суареш, вышедшая как раз после попытки соперниц, устроила индивидуальный забег на 98 метров, когда основное время матча уже вышло, и приземлила победную попытку. Стадион в Сен-Дени последние несколько дней поистине несчастливый для регбийных команд из Фиджи. Бронзовые призёры Игр в Токио сражаются за то, чтобы не стать последними.

Ну а в кубковых полуфиналах встретятся сборные из Северной Америки и Океании. Новая Зеландия – США сыграют в 16:30 мск, а Канада и Австралия начнут в 17:00. Начальный удар финала – в 20:45.