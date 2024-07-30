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Два китайских пловца провалили допинг-тест на стероиды в 2022-м. Их оправдали, посчитав, что вещество попало в организм с бургерами (NYT)

Двое китайских пловца провалили допинг-тест в 2022-м из-за гамбургеров.

Китайские пловцы провалили допинг-тест в 2022-м из-за гамбургеров
© Sports.ru

Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, в 2022 году в пробах спортсменов нашли запрещенный анаболический стероид в небольшом количестве.

Речь идет о пловце Хэ Цзюньи и олимпийской чемпионке 2021 года в эстафете Тан Мухань, которая входит в состав сборной Китая на Игры-2024 в Париже.

После расследования китайская сторона пришла к выводу, что вещество непреднамеренно попало в организм спортсменов, когда они ели гамбургеры в одном из ресторанов Пекина.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в ответ на запрос NYT сообщили, что внимательно изучали дело и не увидели поводов оспорить версию о загрязненной пище. Таким образом, Хэ Цзюньи и Тан Мухань избежали санкций.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в свою очередь не стало комментировать материалы дела, но отметило, что всегда придерживается международных правил и позиции нулевой терпимости к допингу.

В апреле NYT уже сообщал о 23 китайских пловцах, которые избежали наказания за триметазидин перед Олимпиадой 2021 года.

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