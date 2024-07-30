Чикунова отреагировала на то, что Вайцеховская не хочет за нее болеть

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова, отказавшаяся ехать на Олимпиаду‑2024, в интервью «Матч ТВ» заявила, что ее сейчас куда меньше задевает критика журналистов и экспертов.

Чикунова решила не выступать на Олимпиаде в Париже, так как считает условия допуска, выдвинутые международной федерацией World Aquatics для получения нейтрального статуса, неприемлемыми. Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Елена Вайцеховская по этому поводу написала в Telegram‑канале: «Просто за Чикунову перестаешь болеть так, что сердце на разрыв».

— Насколько вас достали вопросом, почему вы не поехали на Олимпиаду? Высказались очень многие, начиная от Дмитрия Губерниева. Мне больше всего запомнилась фраза Елены Вайцеховской: «Просто за Чикунову перестаешь болеть так, что сердце на разрыв». Вас это задевает?

— Меня теперь это задевает намного меньше, чем на Олимпиаде в Токио. Гораздо меньше!

Конечно, каким‑то образом до меня информация в любом случае доходит. Я подписана на Telegram‑каналы и Вайцеховской, и Губерниева. Невозможно не заметить их исчерпывающие высказывания в мой адрес. Смотрю, читаю. Но что поделать? Это мнение другого человека.

— Олимпийская чемпионка говорит, что не хочет за вас болеть. Не вскипаете?

— А что вскипать? Это ее мнение. Не хочет болеть Елена Сергеевна — значит, будут болеть другие, у которых есть эмоции в мой адрес. Я не собираюсь ее заставлять, чтобы она загорелась моей карьерой. У нее такое мнение сложилось из различных факторов. Я его уважаю.

Она взрослый человек и может решать, за кого болеть: за меня или за кого‑либо другого. Я не вижу в этом ничего плохого. Вайцеховская — лидер мнений, у нее популярный канал. Она может публиковать туда что угодно. Главное, что она не переходит на личности. Для меня это важнее. Она логично обосновала позицию — без проблем, — сказала Чикунова «Матч ТВ».

В финале Кубка России в Екатеринбурге 19‑летняя Чикунова показала время 1.05,26 на дистанции 100 метров брассом. Она превзошла достижение Татьяны Смит из ЮАР, которая выиграла золото на Олимпийских играх в Париже на этой дистанции с результатом 1.05,28.

Чикунова получит 2 миллиона рублей, согласно положению о финале Кубка России. Они полагаются спортсмену, опередившему по результату победителя Олимпийских игр на соответствующей дистанции.