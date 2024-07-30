Появилась реакция триатлонистов на перенос соревнований из-за плохой воды

Появилась реакция триатлонистов на перенос их соревнований на Олимпиаде-2024 на другой день из-за качества воды в Сене.

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«Многие спортсмены в гневе и разочарованы, но нам остаётся только сосредоточить внимание на том, чтобы адаптироваться ко всем проблемам. Это было особенное утро», — приводит слова технического директора Французской федерации триатлона Бенджамина Мазе BFMTV.



Изначально мужской триатлон должен был пройти сегодня, 30 июля, с началом в 9:00 мск. В случае дальнейших проблем с проведением гонки резервным днём остаётся 2 августа.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене, где должен пройти заплыв триатлонистов, не состоялись тренировки в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Организаторы Олимпийских игр — 2024 объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу (26–27 июля) в Париже.