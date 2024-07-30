Действующий ЧМ в плавании баттерфляем не смог пройти квалификацию на ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию японец Томору Хонда не сумел выйти в полуфинал на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде 2024 года в Париже.

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Хонда — действующий чемпион мира в этом виде программы. Японец в квалификации показал время 1 минута 57,30 секунды и не вошел в число 16 участников полуфинальной стадии.

Лучшим в предварительных заплывах стал олимпийский чемпион Токио венгр Криштоф Милак — 1.53,92.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.