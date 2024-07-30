Всемирные игры дружбы могут перенести на 2025 год

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год. Вечерняя Москва

В апреле сенаторы одобрили закон, регулирующий вопросы проведения Всемирных игр дружбы в России. Они запланированы на 15–29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Москва24

«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций IFA выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год. Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года», - говорится в сообщении. Матч ТВ