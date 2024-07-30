Васильев об Олимпиаде: «Позорная организация!»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал организаторов Олимпиады-2024. Он уверен, что они не могли не знать, что река Сена непригодна для проведения соревнований по триатлону. Слова экс-спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Давно было известно, что Сена грязная. Я не понимаю, почему организаторы такие упертые и хотели провести элемент плавания именно здесь? Вы знаете, что проблема существует, поэтому надо было провести триатлон в любом другом водоеме. Рядом с Парижем достаточно чистых озер, в них как раз и проводятся соревнования по триатлону», — заявил Васильев.



Также он отреагировал на новость о том, что соревнования по триатлону могут превратиться в дуатлон.

«Это просто неуважение к своим спортсменам. На рядовых соревнованиях можно было бы так поступить, но никак не на Олимпийских играх. Они унижают спортсменов, которые готовились к полноценному триатлону. Без плавания это уже не триатлон, это какие‑то непонятные половинчатые медали. Ерунда полная, позорная организация! — сказал Васильев «Матч ТВ».



Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.