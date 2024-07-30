Родионенко объяснила, почему американская гимнастка симулировала травму на ОИ

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила поведение американской гимнастки Симоны Байлз, которая симулировала травму в квалификации соревнований на Олимпиаде — 2024, которая проходит во французском Париже. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Байлз можно все, ей все сходит с рук. Конечно, у нас есть возмущение, но, к сожалению, нас не слышат. В Токио не прошли ее таблетки — она не смогла там выступить. Таблетки могут довести ее до такого состояния. О Байлз очень много говорят. Она поддерживает это, ей нравится, она в этом купается, типичная американка. Странным поведением просто хотела привлечь к себе внимание», — сказала Родионенко.



Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.